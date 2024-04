Idosa tem veículo roubado enquanto deixava neta na escola em Taguatinga

Uma mulher e sua neta foram alvo de um assalto na manhã desta quarta-feira (24) em frente à Escola Classe 41, em Taguatinga, no Distrito Federal. O crime ocorreu por volta das 7h, quando a avó estacionou o carro para deixar a criança na escola, momento em que dois homens os abordaram.

As câmeras de segurança registraram o momento em que os assaltantes, armados, ameaçaram as vítimas e abriram a porta traseira do veículo. A idosa, de 65 anos, saiu do carro pelo lado do passageiro, enquanto a menina, de 9 anos, foi retirada à força pelos criminosos.

Logo após as vítimas deixarem o veículo, os assaltantes fugiram levando o carro. O crime foi prontamente reportado pela família à delegacia de Taguatinga Norte.