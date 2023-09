Empresário da Vicente Pires é suspeito de tentar extorquir um desembargador do TJDFT

Esta ação faz parte da segunda fase da operação “Êxodo 23:7” e teve lugar em Vicente Pires

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) executou na terça-feira (26), um mandado de busca e apreensão contra um empresário suspeito de tentar extorquir dinheiro de um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Além disso, as autoridades também estão investigando uma funcionária comissionada da liderança nacional do antigo Partido Republicano da Ordem Social (Pros) no contexto dessa operação. Na primeira fase, que ocorreu em dezembro de 2022, a comissionada foi denunciada pelo MPDFT por crimes de extorsão e falsidade ideológica.

Segundo as acusações do MP, a comissionada teria elaborado uma escritura pública sugerindo que o desembargador e sua irmã teriam recebido propina em troca de um voto favorável ao grupo do Pros.

O alvo do mandado de busca e apreensão desta terça-feira é um microempresário suspeito de participar do suposto esquema. De acordo com as investigações, ele teria quitado uma dívida para a comissionada, porém, a empresa da qual ele é proprietário possui um capital social inferior ao valor que foi transferido.

Tudo começou com uma denúncia relacionada ao suposto pagamento de propina para favorecer um dos grupos que disputavam a liderança do partido.