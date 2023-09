Homem é preso com 29 tabletes de maconha e 60 gramas de cocaína em Planaltina

A operação teve início após a PMDF receber uma denúncia via WhatsApp, informando que um homem estaria envolvido em atividades de tráfico de drogas

Na tarde desta segunda-feira (25), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um indivíduo e a apreensão de um considerável volume de entorpecentes e dinheiro na quadra 14, conjunto 06 da Vila Buritis III, em Planaltina, DF.

A operação teve início após a PMDF receber uma denúncia via WhatsApp, informando que um homem estaria envolvido em atividades de tráfico de drogas naquela localidade. Em resposta à denúncia, uma equipe de policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) foi rapidamente despachada para investigar a situação e intervir, caso necessário.

No local indicado, os policiais localizaram o suspeito e procederam à sua abordagem. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou em sua posse uma pequena quantidade de maconha, o que levou a uma busca mais detalhada na residência do indivíduo.

Na casa do suspeito, os policiais fizeram descobertas significativas. Foram apreendidos uma balança de precisão, um facão com resquícios da droga, três rolos de plástico filme, 29 tabletes de maconha, 60 gramas de cocaína, a quantia de R$ 4.002,00 em dinheiro e dois celulares.

O indivíduo abordado foi preso em flagrante e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia, onde o incidente foi devidamente registrado.