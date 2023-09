Homem é preso após abordagem no Sol Nascente

Os policiais encontraram em posse do suspeito um revólver calibre .38 contendo seis munições intactas

Na noite desta segunda-feira (25), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma ação que resultou na prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo na chácara 75 do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN) em Ceilândia.

A operação teve início quando policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) avistaram um homem em atitude suspeita naquela localidade e decidiram efetuar a abordagem. Durante a revista, os policiais encontraram em posse do suspeito um revólver calibre .38 contendo seis munições intactas.

Diante da gravidade da situação, o indivíduo foi detido em flagrante e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi devidamente registrado.