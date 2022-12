Emprego no DF: quase 200 vagas em diversas modalidades de serviço

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana

As agências do trabalhador estão oferecendo para esta quinta-feira (8) quase 200 vagas em diversas modalidades de serviço, como as 50 oportunidades para operador de telemarketing ativo e receptivo na Asa Sul. É exigido para o cargo o ensino médio completo e experiência na profissão. O salário é de R$ 1.212 mais benefícios.

Também na Asa Sul são ofertadas 15 vagas para atendente de balcão com salário de R$ 1.212 mais benefícios. Quem for concorrer ao posto deve apresentar diploma de ensino médio e comprovar experiência no cargo.

Ainda na Asa Sul, outras dez oportunidades para auxiliar administrativo estão à disposição para quem tiver ensino superior incompleto na área administrativa, marketing ou gestão comercial. O salário é de R$ 1.400 mais benefícios.

No Guará I, são 25 vagas para costureira em geral, com proventos de R$ 3 mil. Não são exigidos experiência nem ensino escolar. Em São Sebastião, são sete oportunidades para auxiliar de linha de produção com proventos de R$ 1.275,12 mais benefícios. Outras sete vagas de açougueiro são ofertadas em Taguatinga. O valor do salário é de R$ 1.386,53, mais benefícios. Não é exigido experiência na atividade, nem escolaridade.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

