Cidadão do DF terá guia para ajudar no combate à corrupção

No Fiscaliza Aí DF, o cidadão vai entender melhor como colaborar com a fiscalização do uso do dinheiro público; como registrar elogios

Nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, a Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito Federal vai lançar a publicação Fiscaliza Aí Distrito Federal. Trata-se de um guia para auxiliar o cidadão a participar ativamente do combate à corrupção no âmbito do DF ao mostrar, de maneira organizada e acessível, o papel de cada órgão na fiscalização do dinheiro público.

A publicação é resultado de um Grupo de Trabalho formado por servidores públicos dos órgãos que compõem a Rede: Tribunal de Contas do DF (TCDF), Ministério Público de Contas do DF (MPC/DF), Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF e Secretaria de Fazenda – Sefaz/DF.

No Fiscaliza Aí DF, o cidadão vai entender melhor como colaborar com a fiscalização do uso do dinheiro público; como registrar elogios, denúncias, reclamações ou sugestões; além de aprender como acompanhar essas demandas. “É uma forma que encontramos de estimular o controle social e nos aproximar do cidadão, oferecendo um guia com todas as informações necessárias e em uma linguagem simples para que a sociedade participe ativamente do combate à corrupção no Distrito Federal”, destaca o presidente do TCDF, Conselheiro Paulo Tadeu.

Sobre a Rede de Controle

A Rede de Controle da Gestão Pública do Distrito Federal foi criada, em 8 de dezembro de 2016, por meio de acordo de cooperação técnica firmado entre os seis órgãos citados acima. O objetivo da Rede é promover e fortalecer a articulação entre essas instituições para que os recursos públicos do DF sejam aplicados de forma correta, garantindo à população um serviço público com qualidade e transparência. Atualmente a coordenação da Rede está a cargo da PCDF e a subcoordenação está com a Sefaz/DF.

Lançamento: Fiscaliza Aí DF

Data: 8 de dezembro de 2022

Horário: 10h

Local: Auditório da PCDF – Ed. Sede, Complexo da PCDF