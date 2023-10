Empreendedorismo feminino em forma de artesanato, em Santa Maria

As mulheres artesãs vendem seus produtos na loja para captar recursos próprios, além de ajudar na confecção peças para a Associação

Com foco no empreendedorismo feminino na região administrativa da Santa Maria, no Distrito Federal, a Associação Cultural e Desportiva Nova Cidadania sem fins lucrativos criou a loja Cidadania Arte e Artesanato, no Shopping da RA, em julho de 2022. Ao todo 12 mulheres artesãs expõem suas peças de artesanato no local, e em muitos casos tiram sua renda do projeto.

Em uma via de mão dupla, as mulheres artesãs vendem seus produtos na loja para captar recursos próprios, e ajudam a confeccionar peças para a Associação. O valor arrecadado pela entidade é usado para realização de outros projetos com foco na inclusão social de crianças, adolescentes e da comunidade em geral da Santa Maria.

Ao Jornal de Brasília, a vice-presidente da Associação, Ivete Figueira, comentou sobre o objetivo da loja de artesanato: “Com o tempo, nós vimos a necessidade de fazer um trabalho voltado para as mulheres da região, que em muitos casos são chefes de família sozinhas. Com isso, pensamos no empreendedorismo em forma de artesanato. Com o artesanato elas conseguem tirar uma renda própria e ajudar a Associação em outros projetos”.

Ivete completa sobre um ponto de destaque no projeto, com a produção de máscaras, na época da pandemia, além de mencionar outros produtos vendidos na loja: “A confecção de máscaras, no ano passado, deu muita renda para as mulheres artesãs da loja. Muitas estavam sobrevivendo apenas com o dinheiro das máscaras. A loja confecciona também tapetes, sacolas, bonecas de pano e entre outros produtos”.

A loja trabalha com reaproveitamento de retalhos doados por fábricas do Distrito Federal. As vendedoras são as próprias artesãs, que trabalham de forma voluntária em esquema de plantão. A loja funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado, e no domingo de 14h às 20h, no Santa Maria Shopping-DF. O centro comercial disponibiliza o espaço por um valor menor de aluguel.

Neste ano, a loja realizou um desfile de uma coleção inteira feita de retalhos. Os modelos foram as próprias pessoas assistidas pela a Associação em outros projetos sociais. “Os próprios meninos e meninas da comunidade desfilaram com as roupas. Treinamos todos eles. Foi um trabalho coletivo, algumas senhoras ajudaram a selecionar os retalhos, cortar e costurar. Todas as peças ficaram muito boas e bonitas que a própria população da região que assistiu ao desfile não estava acreditando que as roupas foram feitas pelas mulheres da Santa Maria”, destaca Ivete.

Outros projetos

Além da loja Cidadania Arte e Artesanato, a Associação Cultural e Desportiva Nova Cidadania, criada em 2003, realiza outros projetos para a comunidade carente de Santa Maria. No Salão Comunitário da região, cedido pela Administração da cidade, a entidade doa cestas básicas, sopas e marmitas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Associação, 550 marmitas são distribuídas todos os sábados na sede da entidade e no Condomínio Porto Rico, na Santa Maria. Cerca de 200 famílias são beneficiadas de forma mensal com uma cesta básica. A distribuição das sopas acontecem nas quartas-feiras, no Salão Comunitário, atendendo em torno de 70 pessoas por semana.

O projeto “Baile de Debutante” acontece todos os anos, e atende 20 meninas anualmente com palestras voltadas para relação humana e prevenção de gravidez na adolescência. Além disso, são realizadas oficinas de maquiagem, de bordado e de confecção de bijuterias. No final de cada ano, essas debutantes recebem juntas uma tradicional festa de 15 anos.

A Associação também desenvolve ações sociais em datas comemorativas, como: Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças e Natal. “Infelizmente todos os nossos projetos são bem limitados, porque não temos muito recursos. Mas nunca deixamos passar em branco nenhuma data especial para as crianças e mulheres”, ressaltou a vice-presidente da Associação.

São ao todo 40 voluntários na Associação. A principal forma de captação de recursos acontece através da venda de artesanatos, e de doações de empresas e pessoas físicas, seja em forma de material ou mão de obra. Para saber como doar, entre em contato pelo número: (61) 98481-7282. Para saber mais sobre a loja Cidadania Arte e Artesanato ou adquirir algum produto, acesse: @cidadania_arte_artesanato.