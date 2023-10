Empresa responsável por guardar veículos apreendidos pela PRF é alvo de operação

A ação teve como alvo uma empresa responsável pela guarda de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 18ª Delegacia de Polícia, realizou uma operação de busca em uma empresa localizada no setor industrial da Região Administrativa de Ceilândia/DF. A ação teve como alvo uma empresa responsável pela guarda de veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias BR-060, BR-070 e BR-080.

A medida foi tomada no contexto de uma investigação sobre um crime de homicídio na direção de veículo automotor, ocorrido na Região Administrativa de Brazlândia/DF. O incidente aconteceu no dia 16 de julho de 2023, por volta das 18h, na rodovia BR-080, altura do Km 8,5, quando o condutor de um veículo invadiu a pista contrária e colidiu com uma motocicleta.

O motociclista sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Regional de Brazlândia pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não resistiu e faleceu no dia 19 de julho de 2023.

A esposa da vítima, em seu depoimento, revelou que ficou sabendo do acidente por meio de uma postagem em uma rede social de notícias que relatava um acidente com motocicleta no trajeto habitual de seu marido. Surpreendentemente, a investigação revelou que o motorista envolvido no acidente, apesar de ter admitido ter consumido bebida alcoólica e alegado que o álcool poderia ter influenciado seu julgamento durante a ultrapassagem, não foi conduzido à 18ª Delegacia de Polícia pela PRF.

Além disso, os policiais rodoviários federais não preservaram o local do acidente para a perícia criminal e não apresentaram os veículos envolvidos na delegacia de polícia, limitando-se a registrar um boletim de acidente automobilístico e um laudo de perícia administrativa.

A investigação também descobriu que o laudo de perícia administrativa apenas coletou dados estatísticos de violência no trânsito, não substituindo o laudo de perícia criminal necessário para apurar a autoria e materialidade dos crimes. Além do caso em questão, a PRF não tomou as medidas legais adequadas em outros quatro casos de violência no trânsito, todos ocorridos na Região Administrativa de Brazlândia/DF.

O mandado de busca, autorizado pelo juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, teve como objetivo apreender os veículos envolvidos no acidente para a realização de exame pericial e confecção do laudo de perícia criminal.

Além disso, a investigação foi compartilhada com o Ministério Público Federal, responsável pelo controle externo da atividade policial federal, e com a Polícia Federal, que investigará a conduta dos policiais rodoviários federais envolvidos no caso.