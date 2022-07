Em evento, PTB anuncia apoio à reeleição de Ibaneis Rocha

Na última quarta-feira (13), o governador anunciou a deputada federal Celina Leão (PP-DF) como a vice de sua campanha

Elisa Costa e Geovanna Bispo

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) anunciou, nesta segunda-feira (18), em evento na sede da sigla, apoio à candidatura a reeleição de Ibaneis Rocha (MDB). “[O PTB] É um partido importante, que tem tradição no DF. Então, é muito importante termos a sigla ao nosso lado, assim como o Republicanos, o PP e vários outros partidos que ainda vão nos apoiar”, comemorou o atual mandatário.

A candidata a vice-governadora ao lado de Ibaneis Celina Leão (PP-DF) também esteve na reunião. “Vocês podem ter certeza que o PTB não vai se arrepender. Tivemos que cuidar de uma cidade no meio de uma pandemia, e cuidamos muito bem. Muito obrigada pelo voto de confiança no governador Ibaneis”, comemorou a deputada federal, anunciada ao cargo na última quarta-feira (13).

Na reunião, também esteve presente a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aposta de Ibaneis ao Senado Federal, Damares Alves (Republicanos). “Quando o governador assumiu, fui conversar com ele e, junto, começamos a aplicar no DF políticas públicas para cuidar das mulheres. Vou contar algo a vocês: 45% das famílias no Brasil são lideradas por mulheres. Agora todos unidos vamos continuar o trabalho de proteção a vida humana”, disse.

Foto: Elisa Costa / Jornal de Brasília Foto: Elisa Costa / Jornal de Brasília

Ericka Filippelli, ex-secretária da Mulher no DF e pré-candidata, também compareceu ao evento. “Quem abriu oportunidade foi o governador Ibaneis. foi uma caminhada de 3 anos e 3 meses. Hoje é um motivo de muita emoção. Nós juntos vamos poder fazer mais. Eu acredito que o PTB-DF pode fazer a diferença nessa caminhada”, pontuou.

“Eu tenho convicção de que essa caminhada é importante para a cidade. Brasília precisa disso: homens e mulheres unidos por um propósito maior, o bem da cidade”, finalizou o governador.