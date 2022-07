Pregão para contratação de empresa de prestação de serviços no Sol Nascente

O pregão eletrônico é voltado para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços para execução do Projeto Técnico Social

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (18) a nova data de licitação para a realização do Pregão Eletrônico nº 4/2022. A ação é realizada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF).

Será no dia 8 de agosto, às 10h30. As propostas serão recebidas exclusivamente pelo endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.

O pregão eletrônico é voltado para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços para execução do Projeto Técnico Social (PTS), contemplando a execução de atividades socioeducativas contidas no projeto. Os serviços abrangem os eixos temáticos de mobilização, organização e fortalecimento social, acompanhamento e gestão social da intervenção, educação ambiental e patrimonial e desenvolvimento socioeconômico para atender as famílias moradoras do Sol Nascente trechos I, II e III – RA IX.

Os interessados em participar devem consultar as condições e especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma de atividades, cronograma físico-financeiro e demais normas descritas no Anexo I do Edital.

O edital e seus anexos estão disponíveis em http://www.codhab.df.gov.br/pagina/38 e https://www.gov.br/compras/pt-br.

*Com informações da Agência Brasília