Projeto capacita mulheres em situação de vulnerabilidade

O “Flores do Cerrado” irá ofertar cursos de empreendedorismo, corte e costura e técnicas de artesanato ao público feminino

Começaram, nesta segunda-feira (18), as aulas do primeiro módulo do projeto que oferta cursos de empreendedorismo, corte e costura e técnicas de artesanato para mulheres em situação de vulnerabilidade. Intitulado “Flores do Cerrado”, o programa foi desenvolvido pela Palco Comparsaria Primeira de Talentos com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, e irá oferecer cursos nas regiões do Varjão, Ceilândia, Estrutural e Riacho Fundo II.

Com duração total de quatro meses, as capacitações serão ministradas com periodicidade semanal. Tanto as inscrições (que continuam abertas para os próximos módulos) como os cursos, são gratuitos e também ofertarão acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais. Além disso, visto que o público alvo são mulheres de baixa renda, o projeto Flores do Cerrado contará com educadores capacitados para realizarem algumas ações com os filhos e dependentes das respectivas aprendizes. Desta forma, as crianças terão acesso a atividades como musicalização, atividades físicas e recreativas durante o horário em que elas estarão em aula.

Conforme argumenta Fábio Barrera, produtor executivo do projeto, com a pandemia, diversas mulheres da periferia acabaram enfrentando grave crise financeira, atingindo um patamar ainda pior do que antes da Covid-19. Por essa razão, o Flores do Cerrado espera atingir mulheres que queiram aprender uma nova profissão. “A expectativa é colocá-las no mercado de trabalho. Além de capacitá-las, também fazer um acompanhamento com psicólogo para entender este perfil e todos os problemas enfrentados no dia-a-dia. Se sofrem algum tipo de violência, entre outras coisas”, afirma o responsável.

Como afirma Fábio, a ideia do projeto surgiu após detectarem esse perfil de mulheres nas cidades onde ocorrerão as aulas. “São mulheres que têm filhos, baixa escolaridade, muitas delas são dependentes do companheiro, e o objetivo é justamente poder possibilitar uma nova vida à elas. Uma independência tanto financeira quanto emocional”, argumenta. “Consequentemente teremos uma diminuição nos casos de abuso e violência no lar”, finaliza.

A iniciativa será itinerante e dividida em quatro módulos percorrendo cada região. Sendo elas: Corte e Costura; Empreendedorismo; Artesanato com Feltro e Artesanato e Customização de Vestuário. Além disso, serão abordados o cadastramento como artesão, inscrição como MEI, entre outros assuntos correlatos.

Serviço

Projeto social Flores do Cerrado

Horário: Das 8h às 20h

Locais:

Estrutural: Creche Alecrim – Quadra 01 Conjunto 4 Lote 01 – Setor de Oficinas

Varjão: Palco Cultura – Quadra 04 Conjunto C Chácara 27

Riacho Fundo II: QC 02 Conjunto 08 Casa 07

Sol Nascente: Chacara 05 Conjunto V Casa 08D