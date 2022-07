Em Brasília, tempo segue seco e temperaturas ficam acima do normal

Após um outono gelado, o inverno resolveu dar uma trégua, e as temperaturas estão acima do normal para esta época do ano

Em pleno período de seca, a situação na capital federal não deve mudar nos próximos dias. Após um outono gelado, o inverno resolveu dar uma trégua, e as temperaturas estão acima do normal para esta época do ano.

A temperatura em Brasília seguirá mais baixa nas primeiras horas do dia, com média de 13ºC nos próximos dias, mas conforme as horas passam, a temperatura sobe, chegando a 27ºC. Não há previsão de chuva.

Tempo pelo Brasil

As capitais do Centro-Oeste, Palmas, São Paulo e Rio de Janeiro foram as regiões mais secas ontem, com índices de umidade que ficaram entre 30% e 36%. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esses índices podem se repetir nesta quinta-feira, com a inclusão de Belo Horizonte.

Uma frente fria avaça no litoral do Rio Grande do Sul, mas fica concentrada na fronteira com o Uruguai. Entretanto, o ar seco inibe a formaçã de nuvens de chuva. Ventos fortes espalham nuvens pelo Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

No Norte, Nordeste e extremo sul do Rio Grande do Sul, a chuva segue. Há previsão de chuva ocasional no litoral do Espírito Santo, mas o sol aparece.