Egov homenageia o aniversário de Brasília com exposição de desenhos

Servidores e colaboradores da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) prestaram uma homenagem ao aniversário de 63 anos de Brasília

Servidores e colaboradores da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) fizeram homenagem ao aniversário de 63 anos de Brasília. Eles fizeram parte de uma campanha onde deveria responder com desenhos “o que a (o) inspira ou emociona” na capital federal.

O resultado da campanha, pensada inicialmente para as redes sociais, foi surpreendente. Ao todo, 30 ilustrações foram produzidas, revelando o amor que os novos artistas sentem pela cidade. A partir desse resultado, a Egov resolveu expor os trabalhos no hall do edifício-sede. Até o final do mês, os desenhos poderão ser visitados.

Para Juliana Tolentino, diretora-executiva da Egov, “estimular o processo criativo por meio das artes é uma forma de exercitar algumas habilidades indispensáveis no ambiente de trabalho, como a concentração, a tenacidade e a calma. Além do que, a campanha gerou um ambiente descontraído e mais feliz durante os dias em que os colaboradores estavam desenhando.”

O auxiliar Raytone Gomes, que tem costume de desenhar há mais de dois anos, aprovou iniciativa. “O desenho é uma oportunidade de me colocar no lugar de criança e resgatar o meu interesse por uma atividade de que tanto gosto. Escolhi desenhar o prédio da Escola de Governo. A Egov me emociona porque me dá diariamente oportunidade de socialização e de conviver com pessoas que gosto e admiro. Me sinto importante aqui e gosto de trabalhar aqui”, afirmou.

Os trabalhos dos servidores poderão ser visitados na sede da Egov, próxima ao Palácio do Buriti, até o dia 28 de abril, das 8h às 18h. Informações pelo telefone 3344-0103.

Com informações da Agência Brasília