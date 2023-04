Aniversário de Brasília: confira a programação completa e não perca nada!

A festa pelos 63 anos da capital está recheada de atrações para toda a família, com shows, espaço infantil e apresentação da Esquadrilha da Fumaça

O aniversário de 63 anos de Brasília será celebrado nesta sexta-feira (21), para comemorar essa data tão especial a capital federal estará cheia de atrações. Os shows serão gratuitos e reúnem artistas nacionais e locais para todos os tipos e gostos. O Governo do Distrito Federal (GDF) preparou um espaço na Torre de TV onde vai centralizar as festividades, de sexta a domingo, das 10h às 20h. A entrada é gratuita, mas os tíquetes precisam ser retirados previamente na plataforma Sympla e apresentados no local do evento.

Na sexta-feira, a animação ficará por conta dos sertanejos Maiara e Maraisa e Enzo e Rafael, e do cantor brasiliense Melão. Um pouco antes do início dos shows, às 15h, os participantes poderão acompanhar uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

No sábado (22), o também brasiliense Nego Rainner abre os shows e o encerramento será com a cantora Joelma (ex-Calypso).

No domingo, a tradicional solenidade de troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes, fará parte da programação de aniversário da cidade. Das 9h às 12h, haverá desfile militar e exposição de equipamentos da Polícia Militar, como helicóptero, viaturas da Patamo, entre outras atrações gratuitas.

O último dia de festa trará, na Torre de TV, a mistura do samba e do pagode do grupo Fundo de Quintal com a música clássica da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro.

“Brasília é a capital do nosso país e merece essa comemoração. Durante esses 63 anos, Brasília cresceu muito. O GDF está trabalhando para a valorização da capital para o mundo. Esperamos que os moradores do DF e visitantes aproveitem as comemorações do aniversário da cidade”, destaca o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Espaço para a criançada

Os pequenos não podem ficar fora das comemorações. Uma área exclusiva foi montada para eles, a Cidade Kids, com muitos brinquedos infláveis e diversas atividades. Aberto todo o fim de semana, das 10h às 18h, o espaço terá pintura de rosto, show de mágica com o Tio André, apresentação teatral com a Companhia Neia e Nando e contação de história com a professora Nyedja Gennari.

Confira a programação completa:

21/4

Das 10h às 18h: Atividades infantis da Cidade Kids

10h: Show do mágico Tio André

11h: Apresentação da Cia. Neia e Nando

12h: Contação de história com Nyedja Gennari

15h: Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

16h: Maiara e Maraisa

18h: Enzo e Rafael

19h: Melão

20h: Fim do evento

22/4

10h às 18h: Atividades infantis da Cidade Kids

10h: Show do mágico Tio André

11h: Apresentação da Cia. Neia e Nando

14h: Contação de história com Nyedja Gennari

16h: Nego Rainner

18h: Joelma

20h: Fim do evento

23/4

Das 9h às 12h: Solenidade da troca da Bandeira com desfile cívico na Praça dos Três Poderes

Das 10h às 18h: Atividades infantis da Cidade Kids

10h: Show do mágico Tio André

11h: Apresentação da Cia. Neia e Nando

12h: Contação de história com Nyedja Gennari

14h: Fundo de Quintal

18h: Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

20h: Fim do evento

