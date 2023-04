Espaço Cultural Renato Russo celebra os 63 anos da capital com homenagem a TT Catalão

Considerado uma personalidade importante para a cena cultural da capital, o evento reunirá familiares, amigos e personagens importantes para a história de Brasília

No dia em que é celebrado os 63 anos de Brasília, o Espaço Cultural Renato Russo (ECRR) preparou uma programação especial para homenagear não apenas a cidade, mas também o grande jornalista, poeta e escritor TT Catalão, que batiza a gibiteca do local.

Vanderlei dos Santos Catalão foi jornalista, poeta, escritor e ativista cultural. Chegou em Brasília em 1972 e se tornou pioneiro na estruturação de políticas públicas voltadas para a cultura na capital. Ele entrou para o governo distrital em 1985, na primeira gestão pós-ditadura, e criou o Espaço Cultural Renato Russo em 1994. No Jornal de Brasília, ele editou e co-editou, em diversos períodos, os cadernos culturais.

A partir das 16h, será transmitido o Vídeo de Bento Viana “Agora sessenta. E contempla”, com texto de TT Catalão, na Sala Marco Antônio do Espaço Cultural Renato Russo. Logo após, acontecerá a abertura da cerimônia com Carmem Moretzsohn, onde ocorrerá a entrega dos livros para a Família Catalão e oficina de quadrinhos com Luigi Pedone. O evento também conta com Rosana Gonçalves da Silva, Bené Fonteles e Tico Magalhães. Às 17h, no Galpão das Artes do ECRR.

O encerramento será por conta de Nanan Catalão e o músico Félix Júnior. Às 18h, o Grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro e a Orquestra Trovão da Mata se apresentam no Galpão das Artes. A homenagem envolve o aniversário de um ano da reabertura da gibiteca. Por isso, no local, haverá contação de histórias para crianças, doação de gibis, oficinas de quadrinhos, desenhos, costuras, apresentação de dança contemporânea e música. Além disso, durante a semana o público poderá visitar a exposição Inventando voos, na Galeria Parangolé, parte do projeto Desalinhos e Costuras: arte e loucura.

A jornalista Nanan Catalão é filha de TT, além de gestora cultural e cantora. Ela afirmou que a família ficou profundamente comovida com a homenagem, ocorrida no ano passado. “TT está presente não só no espaço, mas com a política pública que ele representou em vida. Esse espírito vivo que é incorporado ao espaço promove uma vivência transformadora para a cultura e a educação”, disse a artista.

Nanan acredita que esse é o maior legado de uma política pública. Quando ela une educação, informação e transformação. “Todo o trabalho dele foi no investimento no setor transformador da arte, nessa cidade que reflete cultura”, ressaltou. De acordo com a jornalista, a gibiteca teve um papel revolucionário no papel de muitos artistas por ser a porta de entrada para o mundo da leitura. “O trabalho da gibiteca era muito vivo. Nossa esperança é que ela possa crescer até nos formatos mais modernos”, concluiu.

Para essa sexta-feira, Nanan acredita que o público encontrará uma celebração extremamente amorosa, afetiva e que traz o espírito da cidade. “Um espírito que foi tão bem traduzido, seja na poesia, nas ações públicas, nas políticas estruturais e no testemunho de amor à cidade que representou TT Catalão”, garante. “Reuniremos família, amigos, pessoas que fizeram a história da cidade e do país, que irão celebrar a importância da atuação nacional do TT, com a criação dos pontos de cultura e na criação da narrativa de comunicação”, conta, citando Bené Fonteles como um dos participantes da homenagem.

A homenagem contempla um projeto do Espaço, localizado na 508 Sul, de comemorar os 63 anos da capital durante uma semana inteira. Serão shows, lançamentos de filmes, exposições, feira cultural, concerto sinfônico, atividades infantis e até um baile de aniversário. O evento, que começou no dia 16, ocorre até 23 de abril e tem entrada franca. Aquiles Alencar Brayner, subsecretário de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, destacou que a ideia é utilizar o espaço multiuso para fazer uma semana rica de conteúdos para a população. “Estamos comemorando o aniversário da nossa capital, que continua cada vez mais jovem. Nada melhor do que o espaço Renato Russo pra manter essa vivacidade”, observou.

As atividades comemorativas serão promovidas pelo Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade, por meio do Programa Pedagógico-Formativo, com fomento da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (Secec).