Duplicação da via de ligação do Guará ao Núcleo Bandeirante será entregue em 12 meses

A obra atende não só a região administrativa do Guará e Núcleo Bandeirante, mas também o Park Way e Águas Claras

Mais uma obra para o Distrito Federal: o governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quarta-feira (22), ordem de serviço para a duplicação da via que liga o Guará II ao Núcleo Bandeirante. O Governo do DF planeja investir R$ 10 milhões nesta obra, que envolve um trecho de 1,2 quilômetros. A expectativa é que a obra seja entregue em até 12 meses.

A empresa responsável pela obra será o consórcio ACGL, e a duplicação da via promete mais conforto aos motoristas que frequentam o local diariamente e mais fluidez ao trânsito. A obra atende não só a região administrativa do Guará e Núcleo Bandeirante, mas também o Park Way e Águas Claras. Serão feitos serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical. Além de uma estrutura de contenção do encabeçamento da ponte sobre o córrego Vicente Pires.

Além da duplicação da via, da obra na ponte, o GDF também entregou na cerimônia duas bacias de detenção de água que fica ao lado do Guará e atende a região e o Setor Habitacional Bernardo Sayão, com foco na melhoria do sistema de drenagem e na qualidade de vida dos moradores.

“Esta é uma via muito importante, com fluxo intenso de veículos, e essa obra vai melhorar bastante o trânsito da região. Além da duplicação da via, a ponte será duplicada, será feita uma outra ponte, podemos dizer que será uma duplicação completa. Teremos ciclovia, calçada e um urbanismo completo que melhora a qualidade de vida de todo mundo aqui da região e pensando sempre nas várias modalidades de transporte”, comentou o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

O secretário adiantou para o Jornal de Brasília que a assinatura da duplicação da via de ligação do Guará II com o Núcleo Bandeirante fecha as obras de 2023, e para o próximo ano os planos são de mais trabalhos. Até março de 2024 a Secretaria de Obras planeja lançar as obras da Reforma da Praça do Relógio, da infraestrutura da Colônia Agrícola de Samambaia e do Campo de grama sintética da região administrativa do Pôr do Sol.

“Tem muita surpresa pela frente, nosso cronograma de lançamento de obras é bem extenso. Esse ano está se encerrando basicamente, mas para o ano que vem tem bastante novidade boa por aí e a população vai ficar bastante satisfeita”, completou Carvalho.

Em seu discurso, o governador Ibaneis Rocha lembrou da sua infância na região e como o trânsito se desenvolveu nos últimos anos. “É uma alegria muito grande estar aqui no Guará, uma região que para mim tem uma ligação afetiva porque eu fui criado no Guará I e II. Eu passava por essa via de bicicleta. Com o desenvolvimento do Park Way e de Arniqueira aumentou o fluxo de veículos aqui na região, e por isso essa obra se faz tão importante”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa obra parece pequena, mas ela tem um significado muito grande para toda essa população que transita pela região. Nós cuidamos de todas as obras, das grandes e das pequenas. Toda vez que a gente vem lançar uma obra no Guará, a gente fica emocionado por saber que estamos ajudando uma comunidade que vive de forma tão tranquila. Essa é uma cidade que graças a Deus lança paz para a população como um todo”, frisou Ibaneis.