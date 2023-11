Lei Paulo Gustavo tem editais lançados nesta quarta (22)

Secec publica material de seleção para projetos candidatos a apoio financeiro; inscrições estarão abertas até 3 de dezembro

Na edição desta quarta (22) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou os editais de seleção de projetos artísticos e culturais para apoio financeiro nas categorias Audiovisual e Demais áreas da cultura. Para a categoria Audiovisual, o valor total disponibilizado é de R$ 27.842.986,55; para Demais áreas, é de R$ 11.585.619,35.

Pode se inscrever qualquer agente cultural residente no DF há pelo menos dois anos, que comprove atuação na área cultural desde data anterior a 20 de março de 2020. Na fase de habilitação, estarão dispensados de comprovação de residência agentes culturais (pessoas físicas ou jurídicas), com ou sem fins lucrativos, que já tenham registro válido no Cadastro de Entes e Agentes Culturais (Ceac).

As inscrições estarão abertas desta quinta-feira (23) às 23h59 de de dezembro deste ano. Após as inscrições, os candidatos serão submetidos a análise de propostas e habilitação. Todo o cronograma está disponível no edital e seus anexos.

Veja, abaixo, as áreas de abrangência das linhas de apoio.

Categoria Audiovisual

Produção de longa-metragem

Produção de curta- metragem

Complementação de longa-metragem

Desenvolvimento de curta-metragem

Desenvolvimento de longa-metragem

Desenvolvimento de games

Projetos livres

Projetos exclusivos para mulheres

Demais áreas da cultura

Artes visuais

Artes cênicas

Música

Manifestações tradicionais e populares

Literatura

Diversidade

Projetos exclusivos para mulheres.

Confira o edital.