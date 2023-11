Igualdade racial será tema de oficina do Plano Diretor

Evento será na próxima terça-feira (28), às 19h, no auditório da Seduh

Igualdade racial será o tema da 48ª oficina participativa do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), na próxima terça-feira (28). A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) convida toda a população a participar dessa discussão que impacta o futuro do Distrito Federal.

O encontro começa às 19h, no auditório da sede da Seduh, localizada no Edifício Number One, no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, 18º andar. As sugestões apresentadas durante o encontro serão levadas em consideração na elaboração do novo texto do Pdot, a legislação que orienta o desenvolvimento territorial do Distrito Federal e requer revisão a cada 10 anos.

“A pauta da igualdade racial é importante para o Pdot, pois as problemáticas desse tema se refletem no território de diversos modos, por exemplo, em espaços de segregação social, em comunidades que compartilham de uma identidade de raça, em situações que carecem de qualidade urbana, ambiental, social e afetam essa parcela da população”, explicou o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh, Mário Pacheco. “Esse cenário é, também, reflexo da ausência de políticas públicas direcionadas a esse tema. E é nesse aspecto que o Pdot pode contribuir”, ressaltou.

Para quem não puder comparecer pessoalmente, o evento também será transmitido pelo canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh. Durante a oficina a população apresentará as demandas e, auxiliados pelos técnicos da Seduh, farão marcações das localizações discutidas em um mapa exposto na sala do evento.

Quem pode participar?

Podem participar das oficinas todos os moradores do Distrito Federal, de diferentes faixas etárias, gêneros e níveis socioeconômicos, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da região. Para isso, basta comparecer nas datas e locais marcados.

Ao todo, serão 55 oficinas organizadas pela Seduh neste ano. Enquanto 19 desses eventos públicos são voltados para segmentos da sociedade, os outros 36 são sobre as regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Confira o calendário completo.

A Seduh também tem recebido as contribuições da população para a revisão do Pdot por meio de um formulário virtual de participação individual, disponível neste link. Mais informações podem ser acessadas no site do Pdot.

Serviço

Oficina participativa do Pdot – Igualdade racial

→ Data: 28/11 (terça-feira)

→ Horário: às 19h

→ Local: Sede da Seduh, no Edifício Number One, Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, 18º andar

→ Acesso virtual: pelo YouTube no canal Conexão Seduh.

Com informações da Seduh