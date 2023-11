Caminhada em Brasília protesta contra aumento da violência contra mulher

O próximo sábado (25) marca uma data de conscientização: o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

No Distrito Federal, de janeiro a setembro deste ano, mais de 13 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O número representa um retrocesso no combate ao crime, levando em consideração que há um aumento de mais de 6% no número de casos em relação ao ano de 2022.

Para promover a causa, neste sábado, uma caminhada em Brasília de 5 km será realizada com propósito de chamar a atenção para o combate da violência doméstica. O percurso vai começar às 8h da manhã no estacionamento 1 do CEUB e termina no Monumento JK.

Para se inscrever basta acessar aqui e preencher o formulário

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres é adotado por 150 países. A data foi instituída pela Resolução 52/134 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A campanha dura até o dia 10 de dezembro, data separada para a Proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Para mais informações:

www.caminhadasbrasilia.com.br

Instagram (@caminhadasbrasilia): Perfil

Facebook: Página e Grupo

E-mail: [email protected]

Por Nathália Maciel

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira