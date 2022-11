Parque Tecnológico de Brasília será apresentado em seminário de inovação

Na programação, ainda haverá painéis sobre Inovação com foco em pessoas e qualidade de vida; inovação na educação; e inovação no governo

O Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), subsidiária integral da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), estará presente no Seminário InovEgov: um dia para falar sobre soluções, ideias e experiências em inovação. O evento tem o objetivo de fomentar a discussão sobre novas e criativas ideias para o setor público.

O encontro está marcado para esta terça-feira (22), das 8h às 18h, no auditório da Escola de Governo do DF (Egov), e é realizado pela Secretaria de Orçamento e Planejamento do DF (Seplad), por meio da Egov. As inscrições poderão ser feitas no site da Escola de Governo.

O seminário contará com a presença de gestores dos governos local e federal, que apresentarão pitches (termo em inglês para designar apresentações objetivas e concisas) de 20 minutos para expor seus projetos e com moderadores especialistas no tema para condução dos debates. A ideia do seminário é sensibilizar servidores públicos quanto ao conceito e as práticas de inovação e será dividido em quatro eixos principais: foco em pessoas e qualidade de vida, educação, laboratórios de inovação e inovação em Governo.

O gerente executivo do Biotic, Hideraldo Luiz de Almeida, vai falar sobre o tema Biotic – A cidade viva da inovação. O Parque Tecnológico de Brasília faz parte do Painel Laboratórios de Inovação, que inicia às 14h. Moderado por Gilmar Marques, da FAP-DF, o painel ainda contará com três pitches: Atuação em redes para a inovação em governo; Gestação, nascimento e primeiros passos do Inova-ANA; e Laboratório de Inovação Social.

“Um dos objetivos da Biotic S/A é fazer do Parque Tecnológico de Brasília um bairro vibrante – com escritórios, universidades, comércios, residências, praças e parques que se harmonizam com a riqueza da paisagem circundante, unido os conceitos de um parque tecnológico com o de uma cidade inteligente para criar a cidade viva da inovação”, destaca Hideraldo Almeida.

O ecossistema de inovação do Parque Biotic é composto por espaços destinados a universidades, agências de inovação, laboratórios de pesquisa, núcleos de inovação tecnológica, hubs de captação de investimento, aceleradores, incubadoras e o coworking, como os já existentes: Sebraelab, BRB Lab, CIT Detran, Laboratório 360º do Instituto Federal de Brasília, Laboratório Include, Aceleradora Cotidiano e muitos outros projetos de apoio a empreendedores inovadores, em colaboração com múltiplas conexões de negócio.

As informações são da Agência Brasília