Dupla é presa suspeita de tráfico de drogas em Samambaia

Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da 26ª (Samambaia), efetuou a prisão de dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação ocorreu em Samambaia, após investigações que indicaram que a dupla estava envolvida na comercialização de cocaína e maconha na região da QR 419.

Os suspeitos, de 22 e 30 anos, utilizavam as redes sociais para anunciar as drogas e negociavam as vendas por meio de aplicativos de mensagens. A entrega dos entorpecentes era realizada na residência de um dos traficantes ou por intermédio de motoboys.

Mandados de busca e apreensão foram expedidos, e durante a operação, a PCDF apreendeu porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão, dinheiro e celulares.