Policiais suspeitos de torturarem colega são presos

Na manhã desta segunda-feira (29), a Promotoria de Justiça Militar e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do DF cumpriram 15 mandados de prisão contra policiais militares acusados de torturarem um colega de farda.

Tudo começou após o policial Danilo Martins, de 34 anos, denunciar que havia sido torturado por companheiros do seu batalhão após se recusar desistir do curso de formação. Os acontecimentos teriam sido na última segunda-feira (22).

Segundo testemunha que depôs à Promotoria, o coordenador do curso da Patamo “não formaria no curso, e que ele não mediria esforços para fazer com que ele desistisse, nem que fosse na base da ‘trairagem’”. Logo após as ameaças, teriam sido iniciadas as agressões contra Danilo.

Após ter sido agredido e receber gás lacrimogêneo, Danilo aceitou desistir do curso e acabou assinando papéis comprovando sua desistência. Com agressões em várias regiões do corpo, o PM foi parar no hospital e chegou a parar na UTI.

O promotor de Justiça Flávio Milhomem, titular da 3ª Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal, entrou com o pedido de medidas cautelares e prisão dos militares que integravam a composição do curso de Patamo após a instauração do inquérito policial militar (IPM).

Os pedidos de prisão foram deferidos pela juíza responsável na sexta (26) e foram cumpridos nesta segunda. Os celulares dos policiais presos foram apreendidos e o curso de formação foi suspenso até o desfecho da investigação.

A PMDF informou em nota que o tenente Marco Teixeira, responsável pelo curso, solicitou o desligamento. “O coordenador do curso solicitou o seu desligamento voluntário para que as apurações transcorram da forma mais transparente possível. Continuamos a disposição para esclarecimentos posteriores”.