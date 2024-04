Revenge: homem é preso suspeito de perseguir e ameaçar ex-companheira

Na última sexta-feira (26), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 26ª DP, deflagrou a Operação Revenge e efetuou a prisão de um homem, de 34 anos, pelos crimes de perseguição, coação no curso do processo, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de cenas de sexo sem o consentimento da vítima.

As investigações revelaram que o homem não aceitou o término do relacionamento com a vítima e passou a proferir injúrias e ameaças de morte contra ela. Diante dessa situação, a vítima solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas pela Justiça.

O homem enviou à vítima um vídeo íntimo gravado durante o relacionamento, ameaçando divulgá-lo nas redes sociais. Além disso, publicou uma foto da vítima nua em seu perfil do aplicativo de mensagens.

Durante a Operação Revenge, a PCDF apreendeu dispositivos eletrônicos contendo os vídeos e fotos íntimas da vítima. O homem foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de perseguição, coação no curso do processo, descumprimento de medidas protetivas e divulgação de cenas de sexo sem consentimento, cujas penas variam de 6 a 16 anos de reclusão.