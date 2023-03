Dupla é presa por furto e receptação na Rodoviária do Plano Piloto

Com um dos suspeitos foram encontrados dois celulares, sendo que em um dos aparelhos constava restrição de furto junto ao IMEI

Policiais militares do Distrito Federal (PMDF) prenderam dois homens após eles cometeram diversos furtos na Rodoviária do Plano Piloto, por volta das 15h dessa segunda-feira (13). Eles foram presos após denúncia das vítimas, informando aos policias que seus telefones celulares foram furtados.



Após a denúncia, o policiamento foi intensificado, e a equipe localizou várias ações de furtos em mochilas. Nas imagens de câmera de segurança, foi possivel identificar o mesmo suspeito manuseando as bolsas das vítimas que trafegavam por aquele local. Repassadas as características do homem ao policiamento, ele foi identificado e detido, assim como o receptador que atuava na plataforma superior.



A ocorrência foi registrada na 5° Delegacia. O primeiro suspeito foi preso em flagrante pelo crime de furto e o segundo pelo crime de receptação.