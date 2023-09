Dupla é presa após invadir rede de hospital em Taguatinga

Os hackers conseguiram acessar informações privilegiadas ao invadir o sistema de informática do hospital

Equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), em colaboração com a Polícia Civil do Paraná e da Polícia Civil de Goiás, realizaram uma operação na manhã de sexta-feira (29) para deter dois indivíduos suspeitos de invadir o sistema de um hospital particular em Taguatinga, em setembro do ano passado.

A dupla implantou um tipo de vírus conhecido como ransomware na rede do hospital, capaz de bloquear o acesso a todos os dados.

É importante notar que esse mesmo sistema foi utilizado por outros invasores em ataques cibernéticos contra instituições importantes, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Governo do Distrito Federal (GDF), Banco de Brasília (BRB) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) no ano passado.