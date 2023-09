PCDF apreende R$8 mil em drogas no Aeroporto

O suspeito, um barman, de 29 anos, já possuía antecedentes por tráfico de drogas, de acordo com as investigações

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um barman, de 29 anos, por tráfico de drogas. O homem recebeu em sua residência a substância conhecida Haxixe, avaliado pela polícia em R$8 mil reais. A ação fez parte da Operação denominada HAX, na manhã desta quinta-feira (28/09).

Após alerta dos Correios sobre uma encomenda, que tinha origem na Cidade de Santos-SP, com características suspeitas de substância ilícita a PCDF foi acionada. Com o auxílio da Seção de Operação com Cães/DOE e aparelho de raio-x, as suspeitas foram confirmadas.

Equipes da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) iniciaram as investigações e chegaram até o suspeito, na região da Asa Norte. Segundo as investigações, o suspeito já possuía antecedentes por tráfico de drogas.

O barman foi autuado por tráfico interestadual de drogas e, caso seja condenado, estará sujeito a pena de reclusão de 5 a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em até 2/3 por ser interestadual.