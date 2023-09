Pastor é preso suspeito de estuprar menina de 10 anos

A casa do homem e da criança ficava no mesmo terreno da igreja que eles frequentavam

Um pastor, de 44 anos, foi preso suspeito de estuprar uma menina de 10 após ser filmado enquanto a espiava e se masturbava, em Porangatu, na região norte de Goiás. A prisão aconteceu na terça-feira (26).

Um vídeo foi gravado por uma testemunha. A criança foi encaminhada para fazer acompanhamento psicológico.

De acordo com o delegado, após a divulgação do vídeo foi constatado que o homem tentou agarrar a criança. “[Nessa situação], ela conseguiu se desvencilhar. Ele também ficava tentando verificar a menina no banho, jogava lanterna na casa, à noite, tentou entrar na casa e ela precisou trancar. Foram diversos atos”, afirmou o delegado.

Após a prisão, outras 15 pessoas procuraram a delegacia para denunciá-lo. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.