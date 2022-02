Dupla com caminhonete roubada é presa em Santa Maria

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao tentarem fugir, eles atiraram contra os policiais e bateram o veículo em um barranco

Uma dupla foi presa, nesta terça-feira (15), após o roubo de uma caminhonete no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao tentarem fugir, eles atiraram contra os policiais e bateram o veículo em um barranco.

A caminhonete havia sido roubada no estacionamento de um supermercado no Novo Gama (GO). Ao avistarem o veículo próximo ao condomínio, a equipe deu ordem de parada, mas os suspeitos tentaram fugir, indo em direção a um matagal próximo à Escola Classe 01.

Depois do acidente, os criminosos tentaram fugir novamente a pé, continuando a disparar contra os militares. Por fim, ambos foram presos, além da recuperação da caminhonete e a apreensão de um revólver calibre 32 e cinco munições.