Após 32 anos de entretenimento, Outro Calaf anuncia fim das atividades

Conforme publicou em suas redes sociais, os últimos eventos do Outro Calaf acontecem até o dia 13 de março

Local de diversos eventos culturais e um dos bares mais tradicionais do Distrito Federal, o Outro Calaf anunciou o encerramento de suas atividades, nesta terça-feira (15).

Com 32 anos de história, a Casa informou que nos últimos dois anos de pandemia da Covid-19, a situação foi ficando insustentável. Com a proibição de cobrança de ingressos, a falta de apoio para o setor cultural não foi possível continuar. Conforme publicou em suas redes sociais, os últimos eventos do Outro Calaf acontecem até o dia 13 de março.

“Foram 32 anos de Brasília, 32 anos de história, três décadas de profundo amor e, acima de tudo, respeito por todos que nos brindaram com o prazer da convivência, do reconhecimento e da admiração”, lembrou a empresária Priscila Calaf, em comunicado publicado nas redes sociais.