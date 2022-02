Presos se passavam por jovens para aplicar golpes

Eles se passavam por policiais civis e alegavam que os familiares das “jovens” haviam registrado um boletim de ocorrência contra o homem

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em parceria com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), realizaram uma megaoperação na Penitenciária de Jacuí (PEJ), em Charqueadas, no Rio Grande do Sul.

Segundo as investigações, presos da unidade compunham uma associação criminosa especializada em extorsões sexuais, onde eles se passavam por jovens atraentes e, infiltrados nas redes sociais e sites de relacionamento, interagiam com homens mais velhos.

Após o primeiro contato, os suspeitos pediam conteúdos e fotos sexuais para as vítimas. Depois do recebimento, eles se passavam por policiais civis e alegavam que os familiares das “jovens” haviam registrado um boletim de ocorrência contra o homem.

Com isso, a vítima passava a ser extorquida pelos falsos policiais, afim de acabar com as supostas investigações. Além dos criminosos, suas famílias também estavam envolvidas no esquema.

No total, 13 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão, sendo que dez deles são do PEJ.