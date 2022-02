Morador de rua é preso acusado de stalking

O suspeito dizia para a vítima que queria manter relações sexuais com ela e que, se fosse necessário, iria sequestra-la.

Na tarde da última segunda-feira, 14, um morador em situação de rua que, além de perseguir, ameaçava a diretora do centro POP foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCFD), por intermédio da 1ª DP. O suspeito dizia para a vítima que queria manter relações sexuais com ela e que, se fosse necessário, iria sequestra-la.

Segundo esta informação, agentes da 1ª DP foram até o local relatado pela mulher e prenderam o envolvido.

Conforme apurado, o acusado estava perseguindo a vítima desde a última semana.

As autoridades policiais optaram pela prisão preventiva do criminoso para retira-lo de circulação e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e cumpriu 10 anos em regime fechado, mas há quatro meses havia deixado o sistema prisional.

Suspeito já era era acusado de outros crimes

O flanelinha Welton José da Costa, popularmente conhecido como Paulão, já tinha sido autuado por crimes patrimoniais, porte de drogas e extorsão de motoristas na Asa Sul.

Segundo informações, o flanelinha exigia, a partir de ameças graves, dinheiro dos motoristas que saíam do local em seus veículos.

Já com as investigações realizadas, apurou-se, também, que o autor já tinha feito diversas vítimas desde o ano passado, motivo o qual a sua foto foi divulgada, para que outras vítimas possam reconhecê-lo por outros crimes e deixá-lo mais tempo em reclusão.