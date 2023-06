DPDF realiza ação itinerante na Casa de Ismael

Lucilene Florêncio participou de sessão do Senado Federal comemorativa ao Dia Nacional de Imunização

Se iniciou, nesta quinta-feira (15), uma ação itinerante da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), por meio da Escola de Assistência Jurídica (Easjur), na Casa de Ismael, em Brazlândia. O evento acontece até amanhã (16), das 9h às 17h.

A ação faz parte do programa Laços de Ismael, parceria da DPDF com a Casa de Ismael, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Natural de Aprendizagem Comercial (Senac) lançada em março deste ano.

O objetivo é realizar o atendimento inclusivo de crianças, adolescentes e seus familiares vinculados à Casa de Ismael. Serão oferecidos serviços de assistência jurídica, de educação em direitos, de qualificação profissional e de ações preventivas de saúde a essas pessoas.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, afirma que o programa busca a promoção da igualdade e da solidariedade. “São institutos muito importantes. Levar esse tipo de atendimento aos que estão em situação de vulnerabilidade faz parte da missão da Defensoria Pública”, reforçou.