DPDF lança edital de licitação para construção de nova sede

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou edital de licitação para a contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a construção da futura sede da instituição. Além disso, ainda serão construídos novos Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) em regiões administrativas onde as estruturas ocupam espaços locados ou cedidos.

O certame será aberto às 14h do dia 11 de setembro, e tem como finalidade a melhoria da prestação de serviços públicos à população em situação de vulnerabilidade do DF.

O defensor público-geral, Celestino Chupel, afirma que essas obras serão fundamentais para que as necessidades da DPDF sejam plenamente atendidas. “Hoje, todos os núcleos funcionam em espaços cedidos ou alugados, o que limita, muitas vezes, a nossa atuação. O projeto de inaugurar NAJs vai ser importante para melhorar o atendimento à população, possibilitando, inclusive, que a DPDF tenha um horário de funcionamento dissociado do expediente dos fóruns”, explica.

Os interessados podem conferir o edital no Portal de Compras do governo federal ou no site da DPDF.