Após 68 dias sem chuva, DF registra chuviscos

Nos últimos três dias, a capital teve dias de recorde do calor, com termômetros chegando a marcar 33,9ºC

Após 68 dias sem chuvas, algumas áreas isoladas do Distrito Federal registraram chuviscos, no início da tarde desta quinta-feira (24). Os pingos foram sentidos no Sudoeste, Asa Norte e Noroeste.

Nos últimos três dias, a capital teve dias de recorde do calor, com termômetros chegando a marcar 33,9ºC.

Ainda assim, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o calor não irá acabar. Nesta quinta, temperatura ainda pode chegar a 35ºC, com umidade relativa do ar mínima de 15%.

Atualmente, o DF está em estado amarelo devido à baixa umidade do ar e à onda de calor.

Mundo

Meses de clima quente e seco criaram as condições para a onda de incêndios florestais recorde deste ano no Canadá, o que levou cientistas a apontarem o dedo para as mudanças climáticas.

Um estudo extenso, publicado nesta terça-feira (22), agora apoia esta afirmação, ao demonstrar que temporadas de incêndios desta intensidade são pelo menos sete vezes mais propensas de ocorrer como resultado da queima de combustíveis fósseis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estudo, realizado pelo grupo de colaboração acadêmica World Weather Attribution, também descobriu que ao longo do ano, condições propícias para a ocorrência de incêndios foram 50 vezes mais intensas devido ao aquecimento global.

“Enquanto continuarmos a aquecer o planeta, este tipo de eventos vão se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos”, disse à AFP Clair Barnes, estatística ambiental do Imperial College de Londres, e principal autora do estudo.

O Canadá sofre com a onda de incêndios mais devastadora já registrada, resultante de uma alta recorde de temperaturas, baixa umidade e derretimento precoce da neve. Cerca de 15,3 milhões de hectares foram queimados, uma área maior que a Grécia, e mais que o dobro do recorde anterior, registrado em 1989.

Cerca de 200 mil pessoas foram evacuadas, ao menos quatro morreram e a fumaça das florestas queimadas resultou na disseminação da perigosa poluição do ar para grande parte do Canadá até o sul dos Estados Unidos, levando a picos de buscas por serviços de emergência e inclusive ao fechamento de escolas.