GDF entregou hoje 85 novas viaturas para a PMDF

Camila Bairros e Carolina Freitas

A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu, nesta quinta-feira (24), 85 novas viaturas modelo TrailBlazers do Governo do DF. O comandante geral da PM, coronel Adão Teixeira de Macedo, anunciou que outros veículos e equipamentos serão adquiridos ao longo do ano para reforçar a tropa da PMDF. A solenidade aconteceu às 12h, em frente ao Palácio do Buriti.

Participaram da cerimônia os Grupos Táticos Operacionais (GTOPs) de diversas unidades operacionais da Corporação, bem como o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM), Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) e Batalhão de Policiamento Trânsito (BPTran). Todos receberão os veículos, que buscam auxiliar na intensificação do policiamento nas ruas do DF.

“Estamos conseguindo equipar a nossa corporação com esse novo lote comprado com o Fundo Constitucional do DF. Esse é um empenho da corporação e do nosso governador Ibaneis em fortalecer as forças de segurança”, completa o coronel Adão.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar também reforçou a relevância dessas viaturas para a PM e para toda população. “Esse é um momento para fortalecer a segurança pública nacional. E estamos focados em somar esforços para entregar a melhor segurança pública para o Distrito Federal e para o país”, declara Avellar.

Os novos veículos também servirão para modernizar a frota da PMDF, que tem a meta de substituir 20% das viaturas anualmente. “Esse plano estratégico permitirá a renovação constante dos veículos, incorporando tecnologias mais avançadas, melhor desempenho e maior eficiência energética. A substituição gradual garantirá que os policiais tenham acesso a viaturas confiáveis e bem equipadas, contribuindo para a eficácia do patrulhamento e a segurança da comunidade”, informou a corporação por meio de nota.

Para habilitar os policiais, a PMDF realizou uma série de treinamentos no Complexo de Ensino da Polícia Militar, localizado em Taguatinga, a cargo do Centro de Treinamento e Especialização. A finalidade do curso foi capacitar e aperfeiçoar os policiais militares no emprego adequado e na condução de viaturas emergenciais, reforçando os conceitos e as técnicas de pilotagem policial.

Também foram adquiridos outros 75 veículos modelo Mitsubishi L200, que serão distribuídos posteriormente.