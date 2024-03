Dono dos supermercados Tatico distribui notas de 50 e 100 reais

No vídeo, é possível ver José Tatico andando pelos corredores de um dos seus mercados e entregando as cédula

O dono da rede de supermercados Tatico, José Fuscaldi, conhecido como José Tatico, viralizou nas redes sociais distribuindo dinheiro para os seus clientes e também para os funcionários. O ex-deputado foi visto entregando diversas notas de R$ 50 e R$ 100 para quem estivesse dentro do estabelecimento.

No vídeo, é possível ver Tatico andando pelos corredores de um dos seus mercados e entregando as cédulas. As pessoas que foram agraciadas aparecem nas imagens com bastante êxtase e agradecem ao dono do mercado. Uma mulher chega a chamar o empresário de “abençoado. O vídeo foi gravado na tarde desta quarta-feira (13).

José Tatico já enfrentou vários problemas legais na última década, incluindo suspeitas de fraudes e débitos com o INSS.

O empresário chegou a ficar preso por apropriação ilegal de fazendas, mas foi solto em 2022 após ordem judicial alegar que o idoso de 81 anos inspirava cuidados médicos.