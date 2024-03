Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Setor Militar Urbano

A abordagem ocorreu por volta das 0h30, no quilômetro 10 da DF-003

Em uma ação no Setor Militar Urbano (SMU), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um homem portando uma arma de fogo na madrugada desta quinta-feira (14). A abordagem ocorreu por volta das 0h30, no quilômetro 10 da DF-003, durante um ponto de bloqueio realizado pelo Batalhão Rodoviário (BPRv).

Os policiais do Tático Rodoviário (TOR) abordaram um veículo Fiat Siena que estava ocupado por dois indivíduos. Após uma revista minuciosa, foi encontrada um revólver calibre 32 contendo 8 munições intactas com o condutor do veículo.

O homem assumiu a posse da arma e alegou que a estava portando para se defender, afirmando ter sido ameaçado anteriormente. Diante da situação, ele foi imediatamente detido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para os procedimentos legais.