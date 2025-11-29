Boteco toma praça inteira no Guará 1; assista minidoc sobre o popular Toinzinho

Por Beatriz Ocke, Cecília Péres, Isabella Ribeiro, Vinicius Reis e Letícia Gonçalves

Durante o dia, a praça na quadra 14 do Guará 1 é como qualquer outra: vazia e pacata. Mas é à noite, que o espaço se transforma.

O cimento vazio dá lugar à uma infinidade de mesas e cadeiras e, o silêncio, às conversas acaloradas e música alta. É desse jeito,que, todos os dias, a praça ganha vida com o “Buteco do Toinzinho”.

O mini documentário “Praça Viva” conta a história e o diferencial desse bar que conquistou a clientela brasiliense e se tornou atração turística no quadradinho.

Segundo o gerente, José Aroldo, o bar que funciona todos os dias das 9:00 às 00:00, se destaca pela cerveja gelada, os petiscos que são levados pelos garçons nas mesas e o ambiente que acolhe pessoas de todas as idades.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira