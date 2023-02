Dois irmãos foram presos por tráfico de drogas em São Sebastião

Os detidos foram levados à 30ª Delegacia onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois irmãos por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e receptação, em São Sebastião na noite dessa segunda-feira (27).



Policiais militares do 21º Batalhão receberam uma denúncia informando que dois irmãos eram responsáveis por um imóvel no Núcleo Rural Capão Comprido, segundo a denúcia, o local funcionava como ponto de tráfico de drogas e que os responsáveis pelo local possuíam várias armas de fogo.



Equipes do 21º BPM foram ao local e flagraram um homem com as mesmas características da denúncia saindo do imóvel. Ele foi abordado e no local foi encontrado diversas porções de entorpecentes, dinheiro, uma moto roubada e vários objetos produtos de roubos e furtos.



Os policiais não encontraram armas na casa, então eles foram até o endereço do irmão. O homem percebeu a chegada dos policiais e fugiu para o matagal. O cerco foi montado e inclusive foram acionados o helicóptero e equipes do Batalhão de Policiamento com Cães para auxiliar nas buscas. O homem foi encontrado e preso.



Na casa do segundo detido foi apreendido uma espingarda calibre 12, uma pistola, um revólver calibre 32, munições de diversos calibres.