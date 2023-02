Colisão entre veículos deixam cinco feridos em Sobradinho

No local as equipes encontraram um Celta e uma Saveiro que se envolveram em uma colisão

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nessa segunda-feira (27) uma colisão entre dois veículos, o caso ocorreu às 18h50, no Setor de Expansão Econômico de Sobradinho, em Sobradinho.

No local as equipes encontraram um Celta e uma Saveiro que se envolveram em uma colisão. No Celta além do condutor haviam mais quatro passageiros e no Saveiro apenas o condutor. Ao todo foram transportadas cinco vitimas para o Hospital, todas elas ocupantes do Celta.

A PMDF ficou responsável pelo local após desmobilização do CBMDF.