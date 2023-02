Os portões de todas as estações de metrô do DF amanheceram fechados após furtos de cabo

Segundo a companhia, não há previsão de volta do serviço

Todas as estações de metrô amanheceram fechadas no Distrito Federal , nesta terça-feira (28). Segundo nota da assessoria, houve furtos de cabo, afetando assim, a sinalização e o funcionamento do transporte.

A companhia informou, ainda, que não há previsão de volta do serviço.

Por causa do problema, os passageiros precisam buscar outras alternativas, como os ônibus e serviços de transporte por aplicativos.

Aguarde mais informações.