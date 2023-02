Dois homens são presos suspeitos de tráfico de drogas no Gama

O que seria uma abordagem de trânsito, resultou em prisões e apreensões de drogas e arma

Dois indivíduos foram presos por tráfico de substância entorpecente e porte ilegal de arma de fogo, na tarde dessa quarta-feira (15), no Gama.

O que seria uma abordagem de trânsito, resultou em prisões e apreensões de drogas e arma, os policiais avistaram um veículo onde o motorista e passageiro estavam sem cinto de segurança, e no banco traseiro, uma criança em pé

Ao dar ordem de parada, os ocupantes tentaram fugir. Os dois ocupantes foram pegos pelos policiais. Ao realizar a busca no veículo, foi encontrado uma arma de fogo e dez tabletes de maconha, aproximadamente 10 quilos.

Apreensão de arma em Sobradinho

Outra equipe que estava em Sobradinho, prendeu dois indivíduos por porte e posse ilegal de arma de fogo, também na tarde de hoje, 15.

Os policiais visualizaram três pessoas caminhando e perceberam um certo volume na cintura de um deles.

Foi realizado a abordagem e na busca pessoal foi encontrado uma arma de fogo.

Também foram encontrados quatro cartuchos de munição.

Os envolvidos foram encaminhados à 13ª Delegacia de Polícia.

Tráfico de armas na Ceilândia

Agora a noite, prenderam também um homem, que no momento, estaria comprando uma arma de fogo em Ceilândia.

Os policiais realizavam patrulhamento na note de hoje, 15, quando avistaram um motociclista e um rapaz conversando em frente a uma loja na QNR 03, e que, ao perceberem a presença da viatura, o motociclista arrancou bruscamente fugindo do local.

O outro indivíduo colocou uma sacola dentro do estabelecimento. Foi realizada abordagem. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas na sacola dentro de uma caixa de sapato foi encontrado um revólver desmuniciado.

Ao ser questionado sobre a arma de fogo, ele informou que estava comprando o revólver pelo valor de cinco mil reais. Informou ainda, que não chegou a efetuar o pagamento.

O indivíduo e arma de fogo apreendida foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia para as demais providências.

Arma apreendida em Luziânia

Nesta mesma noite, 15, outra arma de fogo foi apreendida, desta vez, na região do entorno, Luziânia.

A equipe de policiais recebeu informações de uma senhora, que disse ter visualizado um indivíduo colocar uma arma na cintura, entrar no veículo e ir para o estacionamento de um hipermercado.

Com as características repassadas, a equipe visualizou o veículo no estacionamento. No veículo estavam dois ocupantes.

Foi realizada a abordagem e revista veicular. Dentro do veículo foram encontradas uma arma de fogo e um simulacro de pistola.

Os indivíduos foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações de Segurança – CIOPS, no Jardim Céu Azul, Valparaíso-GO.

