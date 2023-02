Homem é preso suspeito de tráfico de drogas e roubo de carro

O detido foi conduzido à 8ª Delegacia para registro da ocorrência

Policias militares prenderam um homem acusado de tráfico de drogas e receptação de veículo, por volta das 17:30, nessa quarta-feira (15).

Os policiais patrulhavam um condomínio, no Setor 26 de Setembro, quando flagraram um homem fazendo uso de entorpecentes. Ele jogou uma sacola no interior de um lote ao ver os policias e tentou fugir. Após fuga sem sucesso, ele foi alcançado e abordado. A sacola que o suspeito jogou fora continha porções de maconha.

No local onde ocorreu a abordagem, havia um Audi/A4. Ao consultarem a placa do veículo, os policiais constaram que ele havia sido roubado no estado de Minas Gerais. O detido afirmou que recebeu o carro em um negócio, mas não sabia sua procedência.



O Batalhão de Policiamento com Cães foi acionado para fazer uma varredura no lote e os cães Izzy e Heloisa localizaram mais porções de maconha.