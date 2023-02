Homem é preso após agredir mulher na Ceilândia

A vítima foi agredida com um aparelho celular e socos, o Corpo de Bombeiros realizou o atendimento na vítima

A Polícia Militar prendeu suspeito de tentativa de feminicídio na noite dessa terça-feira (14), na Ceilândia. O crime foi evitado pelos parentes da vítima, que estava no local.

A vítima foi agredida com um aparelho celular e socos

O autor já tinha fugido do local. Os familiares da vítima repassaram para os policiais as caraterísticas físicas e vestimentas do autor.

Durante patrulhamento nas proximidades, um indivíduo com as mesmas características foi localizado e abordado. Ele foi conduzido à DEAM II, onde a vítima o reconheceu.

O autor foi autuado no crime de tentativa de feminicídio.