Emprego no DF: 155 oportunidades

Nesta quinta-feira (16), as agências do trabalhador do DF têm disponíveis 155 oportunidades de emprego, com salários que variam entre R$ 1.300 e R$ 2.400, mais benefícios.

A Asa Sul é a região com mais vagas, 77 no total. Dessas, 15 postos são para consultor de vendas, que exige experiência na área e ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.651,41, mais benefícios. Quarenta oportunidades na Asa Sul são voltadas para pessoas com deficiência (PcD), sendo 15 para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1.443, dez para empacotador a mão (R$ 1.302) e outras 15 para repositor de mercadorias (R$ 1.443). Todas com benefícios além do salário.

Ainda para pessoas com deficiência, há sete vagas para operador de cobrança (Asa Norte), uma para recepcionista atendente (Taguatinga Norte), duas para repositor de mercadorias (Samambaia Sul) e duas para auxiliar de cozinha (Taguatinga Norte), com salários de R$ 1.302 até R$ 1.400, mais benefícios.

Destaque também para outras regiões administrativas, a exemplo de Vicente Pires, com vagas para perfumista (15), e São Sebastião, com dez oportunidades para servente de obras.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

