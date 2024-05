Divulgado resultado preliminar de etapa da seleção de brigadistas

Na edição desta terça (28) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o Instituto Brasília Ambiental publicou o resultado preliminar da segunda etapa do processo seletivo para a contratação de 150 brigadistas florestais. A lista preliminar visa selecionar seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas combatentes.

Os interessados podem interpor recurso até 16h desta quarta (29), por meio do formulário “Interposição de recursos – processo seletivo simplificado de supervisor de brigada, chefe de brigada e brigadista de prevenção e combate a incêndios florestais 2024 – Brasília Ambiental/DF” disponível neste link. O documento preenchido deve ser encaminhado ao e-mail [email protected].

A data estimada para divulgação do resultado definitivo da análise documental é 5 de junho. Os candidatos selecionados para a terceira etapa do processo serão submetidos aos testes de aptidão física (TAF) e de habilidade no uso de ferramentas agrícolas (Thufa), de caráter classificatório e eliminatório, no Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará, em 6 e 7 de junho, às 8h.

A contratação faz parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Ppcif), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF (Sema) e integrado pelo Brasília Ambiental, Jardim Botânico de Brasília (JBB), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja o resultado preliminar da seleção.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental