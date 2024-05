Três consórcios avançam para assumir gestão da Rodoviária do Plano Piloto

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob) divulgou mais um passo dado para a privatização da Rodoviária do Plano Piloto. Três propostas de consórcios avançaram para a próxima fase do processo.

O GDF havia recebido quatro propostas, mas o Consórcio Mantiqueira, formado pelas empresas Cotema Construtora e Administradora Mantiqueira Ltda. e Construtora Faria Lima Ltda acabou sendo desclassificado.

Os detalhes constam no site oficial do projeto da concessão da Rodoviária.

Confira os consórcios e as empresas que fazem parte:

Consórcio Urbanístico Plano Piloto (Construtora Artec S/A, Central Engenharia e Construtora Ltda. e Belavia Comércio e Contruções Ltda.);

(Construtora Artec S/A, Central Engenharia e Construtora Ltda. e Belavia Comércio e Contruções Ltda.); Consórico Rodoplano (Conata Engenharia Ltda., Ifracon Engenharia e Comércio Ltda., RMG Construções e Empreendimentos Ltda., Petruska Participações Ltda. e KTM-Administração e Engenharia Ltda.);e

(Conata Engenharia Ltda., Ifracon Engenharia e Comércio Ltda., RMG Construções e Empreendimentos Ltda., Petruska Participações Ltda. e KTM-Administração e Engenharia Ltda.);e Consórcio Catedral (RZK Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Atlântica Construções, Comércio e Serviço Ltda.).

Nos próximos dias, o consórcio vencedor deve ser divulgado. As empresas vencedoras terão a gestão da Rodoviária por 20 anos e deverão investir R$ 119,7 milhões.