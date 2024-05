CBMDF intensifica esforços em Bento Gonçalves (RS)

A Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), composta por 15 bombeiros militares (incluindo um médico e uma enfermeira), dois agentes da Defesa Civil e dois cães de busca e resgate, continua suas operações no Rio Grande do Sul, concentrando os esforços de busca e salvamento na região de Bento Gonçalves.

Além da equipe em Bento Gonçalves, seis bombeiros militares do CBMDF estão no sul do país, prestando suporte ao Gabinete de Crise e ao Sistema de Comando de Incidentes em parceria com o IBAMA, em resposta às emergências ambientais causadas pelas enchentes no estado.

Operações em Bento Gonçalves



Na área de Bento Gonçalves, as duplas formadas por bombeiros e cães de busca (binômios) realizaram operações no Rio das Antas utilizando uma embarcação do Corpo de Bombeiros. Estas operações são essenciais para localizar pessoas desaparecidas e objetos submersos, aproveitando a capacidade dos cães de detectar odores específicos, mesmo na água.

Durante a tarde, a equipe dedicou tempo para a manutenção das viaturas e dos equipamentos, garantindo a continuidade e eficiência das operações de resgate.