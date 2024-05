PCDF prende irmãos suspeitos de assassinar homem na Fercal

Na segunda-feira (27), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Outra Face, conduzida pela 35ª Delegacia de Polícia (DP). A operação tinha como objetivo prender preventivamente dois irmãos acusados de assassinar um homem de 45 anos no início de maio, na região da Fercal.

Durante a busca pelos suspeitos na DF 205, em Fercal 1, os policiais se depararam com um roubo em andamento com restrição de liberdade. Segundo relatos das vítimas, dois homens encapuzados, armados com facas, invadiram a residência e coagiram um casal de idosos, roubando mais de R$ 1,7 mil em dinheiro, além de roupas, tênis e um celular.

Na abordagem, encontraram com um dos irmãos, de 29 anos, diversos itens roubados durante o assalto. Além de ser preso pelo homicídio, ele foi autuado em flagrante pelo roubo.