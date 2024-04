Dia Nacional da Libras: Novacap investe em inclusão social

Neste 24 de abril, o Brasil comemora o Dia Nacional da Libras, língua fundamental para que surdos possam se comunicar. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) conta com 35 colaboradores surdos, que atuam ativamente para o desenvolvimento da empresa e de todo o Distrito Federal. Uma delas é a intérprete da Libras do Departamento de Benefícios, Asdrid Patrícia Costa de Medeiros, de 52 anos.

Asdrid perdeu totalmente a audição aos 23 anos, segundo ela, após complicações provenientes de uma cirurgia de apendicite. No entanto, nada disso a impediu de construir uma duradoura carreira pública. Exímia leitora labial, independentemente da velocidade em que as pessoas conversam, ela ainda preserva a pronúncia e o timbre de voz e fala normalmente com os ouvintes.

“Eu não ouço absolutamente nada dos que as pessoas falam e nem o que eu digo, mas consegui me adaptar totalmente a isso”, diz Asdrid em alto e bom som. “Entre as últimas coisas que me lembro de ter escutado no dia em que deixei de ouvir, estava (as músicas) Brasília Amarela (Pelados em Santos), dos Mamonas Assassinas, e Pense em Mim, do Leandro e Leonardo. Eu sinto muita falta de ouvir música. Depois disso, foi uma conversa com minha mãe e com a equipe do hospital e o silêncio completo”, conta ao lembrar da pouca eficácia dos aparelhos de audição utilizados.

A servidora trabalha na Novacap há 26 anos e, atualmente, é o meio de comunicação entre os trabalhadores surdos e os demais membros da companhia. Nesse contexto, a empresa atua em busca de oferecer um ambiente verdadeiramente inclusivo para todos.

Inês Pereira, lotada na Diretoria de Edificações, é ouvinte, intérprete da Libras e atua voluntariamente para promover a integração dessas pessoas com os demais colaboradores. “A importância da Libras transcende a mera comunicação. Elas são a chave para abrir portas, construir pontes e garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades”, acredita. Na opinião dela, ao reconhecer e promover ativamente o uso da linguagem, a empresa amplia a comunicação e promove uma cultura de inclusão e igualdade para que todos os colaboradores participem. Inês é uma figura forte e ativa em defesa da comunidade surda dentro da Novacap.

As informações são da Agência Brasília